12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville Fleurville
12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville Fleurville dimanche 28 septembre 2025.
12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville
Derriere la mairie Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
12ème édition du Vide Grenier de Fleurville organisé par le Foyer Rural de Fleurville.
Pas de réservation. Accueil dès 5h des exposants.
2 euros le ml. Café et collation offerts pour chaque stand. Réservé aux particuliers.
Gratuit pour les visiteurs.
Restauration rapide, buvette. Tripes. .
Derriere la mairie Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com
English : 12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville
German : 12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville
Italiano :
Espanol :
L’événement 12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2025-08-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II