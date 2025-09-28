12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville Fleurville

12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville Fleurville dimanche 28 septembre 2025.

12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville

Derriere la mairie Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

12ème édition du Vide Grenier de Fleurville organisé par le Foyer Rural de Fleurville.

Pas de réservation. Accueil dès 5h des exposants.

2 euros le ml. Café et collation offerts pour chaque stand. Réservé aux particuliers.

Gratuit pour les visiteurs.

Restauration rapide, buvette. Tripes. .

Derriere la mairie Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com

English : 12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville

German : 12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville

Italiano :

Espanol :

L’événement 12eme Vide-greniers du Foyer Rural de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2025-08-10 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II