12h dans la peau d’un humain préhistorique Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

12h dans la peau d’un humain préhistorique

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 6 EUR



2026-02-16 15:00:00

2026-04-20 16:00:00



2026-02-16 2026-02-23 2026-04-13 2026-04-20 2026-10-19 2026-10-26

Quels choix ferez-vous pour rentrer sans encombres avec votre tribu ?

Vivez l’expérience de ce que pouvait être le quotidien à la Préhistoire avec notre jeu en famille Passez une journée dans la peau d’un humain préhistorique à vous de prendre la bonne décision afin de progresser dans votre journée et de rentrer chez vous sans encombre…

A partir de 6 ans, limité à 20 places.

Accès libre au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire inclus dans le billet. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

What choices will you make to get your tribe home safely?

