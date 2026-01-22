12h dans la peau d’un humain préhistorique Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
12h dans la peau d’un humain préhistorique Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie lundi 16 février 2026.
12h dans la peau d’un humain préhistorique
Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-16 15:00:00
fin : 2026-04-20 16:00:00
2026-02-16 2026-02-23 2026-04-13 2026-04-20 2026-10-19 2026-10-26
Quels choix ferez-vous pour rentrer sans encombres avec votre tribu ?
Vivez l’expérience de ce que pouvait être le quotidien à la Préhistoire avec notre jeu en famille Passez une journée dans la peau d’un humain préhistorique à vous de prendre la bonne décision afin de progresser dans votre journée et de rentrer chez vous sans encombre…
A partir de 6 ans, limité à 20 places.
Accès libre au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire inclus dans le billet. .
Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30
English :
What choices will you make to get your tribe home safely?
