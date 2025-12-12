12h piste du nouvel an, Niederbronn-les-Bains

12h piste du nouvel an

L’association Les In-Visibles organise la 4e édition des 12h piste du Nouvel An, un événement sportif et festif ouvert à tous, autour de la piste d’athlétisme de Niederbronn-les-Bains. Chacun participe à son rythme course ou marche, sur la distance et la durée de son choix (1 km, 2 km ou plus, 1 h, 2 h ou même les 12 heures). L’ambiance sera assurée par DJ Nathis avec son et lumières. Sur place, une petite restauration sera proposée (vin chaud, vin chaud enfant, bretzels, crêpes, boissons chaudes et fraîches). L’événement est ouvert à tous, avec un ravitaillement offert aux participants et un cadeau surprise pour chaque enfant. Une boîte à dons sera également mise à disposition afin de soutenir l’achat de matériel spécifique pour les personnes en situation de handicap et favoriser leur inclusion au sein de l’association. 0 .

Rue du Stade Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 09 07 01 les.in.visibles@outlook.com

The association Les In-Visibles organizes the 4th edition of the 12h New Year?s Eve track, a sporting and festive event open to all, around the Niederbronn-les-Bains athletics track.

