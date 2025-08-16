12h sur Terre 1ère course d’endurance Circuit du boutariq Montmaur
12h sur Terre 1ère course d’endurance Circuit du boutariq Montmaur samedi 16 août 2025.
Hautes-Alpes
12h sur Terre 1ère course d’endurance Circuit du boutariq Circuit autocross veynois boutariq Montmaur Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-16 09:00:00
fin : 2025-08-17 18:00:00
Date(s) :
2025-08-16
NOUVEAU ! Venez découvrir un nouvel événement les « 12h sur Terre » au circuit du boutariq
Course d’endurance en équipe de 2 à 4 participants par véhicule.
Inscription concurrents 12hautocrossveynois@gmail.com
Entrée spectateur gratuit
.
Circuit du boutariq Circuit autocross veynois boutariq
Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur autocrossveynois@gmail.com
English :
NEW! Come and discover a new event, the « 12h sur Terre » at the boutariq circuit
Endurance race in teams of 2 to 4 participants per vehicle.
Competitor registration: 12hautocrossveynois@gmail.com
Spectator entry: free
German :
NEU! Entdecken Sie eine neue Veranstaltung die « 12h sur Terre » auf dem Circuit du boutariq
Ausdauerrennen in Teams von 2 bis 4 Teilnehmern pro Fahrzeug.
Anmeldung Konkurrenten: 12hautocrossveynois@gmail.com
Eintritt Zuschauer: kostenlos
Italiano :
NUOVO ! Venite a scoprire un nuovo evento, la « 12h sur Terre » sul circuito di Boutariq
Gara di resistenza in squadre da 2 a 4 partecipanti per veicolo.
Iscrizione dei concorrenti: 12hautocrossveynois@gmail.com
Ingresso spettatori: gratuito
Espanol :
¡NOVEDAD ! Venga a descubrir un nuevo evento, las « 12h sur Terre » en el circuito de boutariq
Carrera de resistencia en equipos de 2 a 4 participantes por vehículo.
Inscripción de competidores: 12hautocrossveynois@gmail.com
Entrada de espectador: gratuita
L’événement 12h sur Terre 1ère course d’endurance Montmaur a été mis à jour le 2025-04-16 par Office de Tourisme des Sources du Buëch