Dans le cadre du Festival de la Fête du Court Métrage Projection de courts métrages

Samedi 28 mars

La Fée aux choux

DE ALICE GUY 1896 FRANCE FICTION PRODUCTION GAUMONT 00:01

Premier film réalisé par une femme, il met en scène une fée, dans un jardin, qui se penche sur des choux immenses.

Comme par magie, en naissent des enfants.

Ne réveillez pas l’enfant qui dort

DE KEVIN AUBERT 2024 SÉNÉGAL, FRANCE, MAROC FICTION PRODUCTION TANGERINE PRODUCTIONS COPRODUCTION LA LUNA PRODUCTIONS 00:27

Diamant est une jeune dakaroise de 15 ans qui rêve de faire des films, seulement sa famille a d’autres plans pour elle.

Le matin d’un rendez-vous auquel elle ne veut surtout pas se rendre, elle ne se réveille pas.

Devant l’urgence de la situation, ses proches vont tout faire pour tenter de la réveiller.

Où je mets ma pudeur

DE SÉBASTIEN BAILLY 2013 FRANCE FICTION PRODUCTION LA MER À BOIRE PRODUCTION 00:20

Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son hijab pour passer un oral. Elle se rend au musée du Louvre pour observer l’œuvre qu’elle doit commenter.

La Matelassière

DE ALAIN CAVALIER 1987 FRANCE DOCUMENTAIRE PRODUCTION CAMERA ONE COPRODUCTION DOUCE 00:12

Chaque portrait de cette série est constitué de l’interview par Alain Cavalier d’une femme exerçant à Paris un métier rare ou en voie de disparition.

Sur leur lieu de travail, elles évoquent leur métier, ses techniques, leur formation, leur histoire, leurs goûts et leur vie quotidienne.

Godzalina

DE LUCILE PARAS 2021 FRANCE ANIMATION PRODUCTION ENSAD 00:05

À Paris, une jeune femme victime de harcèlement de rue et une créature dont le cri fait rétrécir ses adversaires s’unissent pour régler leur compte aux hommes trop envahissants.

Loulou

DE RAPHAËL THET 2023 FRANCE FICTION PRODUCTION CURRENTS 00:02

Loulou a 13 ans. Il revient de son entraînement et trouve la maison vide. Il entre dans la chambre de ses parents et ouvre les placards de sa mère…

Dimanche 29 mars

Warsha

DE DANIA BDEIR 2022 FRANCE, LIBAN FICTION

PRODUCTION INTER SPINAS FILMS, GOGOGO FILMS COPRODUCTION NÉ À BEYROUTH FILM 00:15

À Beyrouth, un grutier se porte volontaire pour effectuer un quart de travail sur l’une des grues les plus dangereuses, où il retrouve sa liberté.

Tu vas revenir ?

DE LÉO GRANDPERRET 2020 FRANCE FICTION PRODUCTION CARNAVAL PRODUCTIONS- 00:02

Max et Chloé sont timides. Un court de théâtre pourra-t-il changer la donne ?

Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil

DE MARIE-LOLA TERVER, PAUL JOUSSELIN 2023 FRANCE FICTION PRODUCTION LES FILMS DU SURSAUT 00:24

Claude Conseil vit une retraite paisible avec son mari dans une maison au milieu des bois. Elle occupe son

temps à écouter et enregistrer les oiseaux. Un soir de printemps, d’incessants et énigmatiques appels viennent

rompre le calme de la forêt.

Omnibus

DE SAM KARMANN 1992 FRANCE FICTION PRODUCTION LAZENNEC TOUT COURT 00:08

Pour notre homme, l’armature de sa vie, c’est son emploi à la SNCF. Celle-ci s’arroge le privilège de modifier ses

horaires, et voilà que la vie de notre homme est bouleversée. Pourquoi faut-il en plus que l’enfer de notre

quotidien soit pavé de bonnes intentions ?

Pour le rôle

DE PIERRE NINEY 2013 FRANCE FICTION PRODUCTION MON VOISIN PRODUCTIONS 00:13

François se présente pour passer un casting. Au terme d’un entretien très étrange, il découvre qu’il est en

réalité au cœur d’une mise en scène mystérieuse à laquelle il va être forcé de prendre part…

