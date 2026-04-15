13 – Colloque international sur la transhumance, Mucem, 1 Esplanade du J4, 13002 Marseille (13), Marseille

13 – Colloque international sur la transhumance 21 – 23 avril Mucem, 1 Esplanade du J4, 13002 Marseille (13) Bouches-du-Rhône

Sur inscription, de 70€ à 190€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T08:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

La Maison de la transhumance, en partenariat avec le Collectif des Races Locales de Massif, l’Association Française de Pastoralisme et le Ministère de la Culture, organise les 21, 22 et 23 avril 2026, un colloque international sur la transhumance, dans le cadre de son inscription récente par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Ce colloque a pour objectif de faire un premier point sur l’avancée des plans de sauvegarde et de valorisation de la transhumance dans les différents pays engagés dans la démarche d’inscription, ainsi que de partager des expériences sur les sujets d’avenir de la pratique : formation au métier de berger, adaptation au nouveau contexte socio-économique et environnemental, gestion en biens communs, valorisation des produits issus de l’élevage transhumant, partage de l’espace et médiation culturelle. Il réunira principalement des représentants des professionnels de la culture, de l’élevage (éleveurs, bergers) et des animateurs des plans de sauvegarde et de valorisation de la transhumance.

Ce colloque rassemblera essentiellement des délégations des 10 pays inscrits (Albanie, Andorre, Autriche, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Roumanie), des six pays actuellement candidats (Bulgarie, Pologne, Serbie, Slovaquie, Turquie, Ukraine) ainsi que des pays de la rive Sud de la Méditerranée.

Une proposition sera faite pour que cette première rencontre soit le point de départ d’un rendez-vous biennal, organisé successivement dans les différents pays inscrits, afin de permettre le renouvellement et l’enrichissement des échanges, et participer ainsi à l’avenir de la pratique de la transhumance.

Traduction français – anglais assurée sur les 3 journées

La participation au colloque est soumise à des frais d’inscription comprenant les repas du midi, la traduction et les déplacements de la journée de visite

Consultez le programme complet

Informations et contact : contact@transhumance.org

Mucem, 1 Esplanade du J4, 13002 Marseille (13) Mucem, Esplanade du J4,13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-transhumance/evenements/colloque-international-transhumance-unesco »}] [{« link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.transhumance.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F01%2FColloque-transhumance-Mucem.pdf%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEweE5odEhGN3VBQXFnSTNrTHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4iMZIBAl8BxqU8VgfySSNRS_FcNIETy9BIG1sa-Ml_ZFLbtwKIeXltf9i5BA_aem_zrHJEGga4LhkAN9kUSi95Q&h=AT6-oXDNujB2mzhTU7JLSSMfKxUA1bs73xx-i6qWIIbkZRlZAJmZa5sntWORM7L77_Euel_cWMIu069HuciPzIoZZL6CxwzFa-nU0rUqEzliC3DO_TW2p6VoFU6xkxTGxhMaPWkSnoC7dpuq&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT5qmbz1JtcqrS5EKcJZAEv6VlaToRETXrHM1dVCzI3iKqeRQGpJJyQ2-GtJl1cOf_N-2NylOIXomUncC9dfgympKao3OegsNyH5FO_nHhjb-MfZdA2kE09pt4cpygZ8evhtgcLvQL1J3k3YeQm19DPWVkD0v0S5LhH76nxfWc4L_bolZbvHsblnz-RLZwTttjhkhLMU4SPpnLNC3FiyNaAJ »}, {« link »: « mailto:contact@transhumance.org »}]

La transhumance au Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité : un élan pour l’avenir ?