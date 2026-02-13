13 – Conditionnalité PAC : tout comprendre pour ne pas perdre 1 euro de ses aides, TARASCON, Tarascon

13 – Conditionnalité PAC : tout comprendre pour ne pas perdre 1 euro de ses aides Mardi 24 février, 09h00 TARASCON Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

La Chambre d’agriculture organise 2 réunions d’information sur les règles de la PAC

Déchiffrage des règles : quelles règles à respecter sur mon exploitation en fonction de mes pratiques et de mes productions ?

Calcul du risque : quelles incidences sur mes aides PAC si non-respects des règles ?

Que faire en cas de contrôle : les points de vigilance prioritaires pour dormir sur vos deux oreilles.

Réunion gratuite

Pour les filières végétales (grandes cultures, arboriculture…)

Mardi 24 février, de 9h00 à 12h00

TARASCON (Salle Provence – Quartier Kilmaine)

Suivra une réunion pour les filières animales (ovins, caprins, bovins…)

le Jeudi 26 février, de 9h00 à 12h00

SAINT-MARTIN-DE-CRAU (Coopérative les Agneaux du Soleil)

Inscription obligatoire auprès de :

Jérôme ANGE

06 30 51 43 65 / j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Lise PETITJEAN

06 71 76 31 92 / l.petitjean@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Réunion d’information sur les règles de la PAC : filières végétales pac conditionnalité