13 – Conditionnalité PAC : tout comprendre pour ne pas perdre 1 euro de ses aides, TARASCON, Tarascon
13 – Conditionnalité PAC : tout comprendre pour ne pas perdre 1 euro de ses aides, TARASCON, Tarascon mardi 24 février 2026.
13 – Conditionnalité PAC : tout comprendre pour ne pas perdre 1 euro de ses aides Mardi 24 février, 09h00 TARASCON Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-24T09:00:00+01:00 – 2026-02-24T12:00:00+01:00
Fin : 2026-02-24T09:00:00+01:00 – 2026-02-24T12:00:00+01:00
La Chambre d’agriculture organise 2 réunions d’information sur les règles de la PAC
- Déchiffrage des règles : quelles règles à respecter sur mon exploitation en fonction de mes pratiques et de mes productions ?
- Calcul du risque : quelles incidences sur mes aides PAC si non-respects des règles ?
- Que faire en cas de contrôle : les points de vigilance prioritaires pour dormir sur vos deux oreilles.
Réunion gratuite
Pour les filières végétales (grandes cultures, arboriculture…)
Mardi 24 février, de 9h00 à 12h00
TARASCON (Salle Provence – Quartier Kilmaine)
Suivra une réunion pour les filières animales (ovins, caprins, bovins…)
le Jeudi 26 février, de 9h00 à 12h00
SAINT-MARTIN-DE-CRAU (Coopérative les Agneaux du Soleil)
Inscription obligatoire auprès de :
- Jérôme ANGE
06 30 51 43 65 / j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr
- Lise PETITJEAN
06 71 76 31 92 / l.petitjean@bouches-du-rhone.chambagri.fr
TARASCON (Salle Provence – Quartier Kilmaine) Tarascon 13150 Kilmaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « j.ange@bouches-du-rhone.chambagri.fr »}, {« type »: « email », « value »: « l.petitjean@bouches-du-rhone.chambagri.fr »}]
Réunion d’information sur les règles de la PAC : filières végétales pac conditionnalité