13 ème Capétienne Moulin de Malicorne Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

13 ème Capétienne

Moulin de Malicorne Malicorne Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

13ème Capétienne à Malicorne tous en marche contre le cancer avec cap saint martin, une pause, un sourire, ici on ose l’avenir et en co-organisation avec les meneurs de sainte alpais

Dimanche 4 octobre départ libre du moulin à partir de 8h.

Randos pédestres, équestres, vtt et attelages

4 circuits de 6, 9, 14 et 22 kms balisés

Inscriptions 5€ (et + si vous le voulez) au profit des malades

Restauration sur place sur réservations 06 03 49 85 98 .

Moulin de Malicorne Malicorne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 49 85 98 info@capsaintmartin.fr

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English : 13 ème Capétienne

L’événement 13 ème Capétienne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !