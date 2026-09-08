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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

13 ème Capétienne Moulin de Malicorne Charny Orée de Puisaye

dimanche 4 octobre 2026 · Moulin de Malicorne · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Moulin de Malicorne
Adresse
Malicorne
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
5 5 Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

13 ème Capétienne

Moulin de Malicorne Malicorne Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

13ème Capétienne à Malicorne tous en marche contre le cancer avec cap saint martin, une pause, un sourire, ici on ose l’avenir et en co-organisation avec les meneurs de sainte alpais
Dimanche 4 octobre départ libre du moulin à partir de 8h.
Randos pédestres, équestres, vtt et attelages
4 circuits de 6, 9, 14 et 22 kms balisés
Inscriptions 5€ (et + si vous le voulez) au profit des malades
Restauration sur place sur réservations 06 03 49 85 98   .

Moulin de Malicorne Malicorne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 49 85 98  info@capsaintmartin.fr

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English : 13 ème Capétienne

L’événement 13 ème Capétienne Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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