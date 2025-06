13 ET 14 JUILLET SUR LA PROMENADE Pouzolles 13 juillet 2025 07:00

Hérault

13 ET 14 JUILLET SUR LA PROMENADE Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Dimanche 13 juillet

19h Apéritif musical

20h Soirée paella (13€), assiette enfants (6€) sur réservation avant le 7 juillet.

21h Retraite aux flambeaux

22h Feu d’artifice suivi du bal avec DUO JUKE BOX

Lundi 14 juillet

À partir de 10h Château gonflable, maquillage, tatoos, nombreux jeux, promenade à dos d’ânes…

Gratuit pour tous les enfants.

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 06 85 93 59

English :

Sunday, July 13th

7pm: Musical aperitif

8pm: Paella evening (13?), children’s plate (6?) on reservation before July 7.

9pm: Torchlight procession

10pm: Fireworks followed by a dance with DUO JUKE BOX

Monday July 14th

From 10am: Bouncy castle, face painting, tatoos, many games, donkey rides…

Free for all children.

German :

Sonntag, den 13. Juli

19h: Musikalischer Aperitif

20 Uhr: Paella-Abend (13?), Kinderteller (6?) (Reservierung bis zum 7. Juli erforderlich).

21 Uhr: Fackelzug

22 Uhr: Feuerwerk, gefolgt von einem Tanz mit DUO JUKE BOX

Montag, 14. Juli

Ab 10 Uhr: Hüpfburg, Schminken, Tatoos, zahlreiche Spiele, Eselreiten…

Kostenlos für alle Kinder.

Italiano :

Domenica 13 luglio

ore 19.00: aperitivo musicale

ore 20.00: serata Paella (13?), piatto per bambini (6?) prenotabile entro il 7 luglio.

ore 21.00: Fiaccolata

ore 22.00: Fuochi d’artificio seguiti da un ballo con DUO JUKE BOX

Lunedì 14 luglio

Dalle 10: castello gonfiabile, face painting, tatuaggi, tanti giochi, passeggiate con gli asini…

Gratuito per tutti i bambini.

Espanol :

Domingo 13 de julio

19.00 h: Aperitivo musical

20.00 h: Velada de paella (13?), plato para niños (6?) previa reserva antes del 7 de julio.

21.00 h: Desfile de antorchas

22.00 h: Fuegos artificiales seguidos de un baile con DUO JUKE BOX

Lunes 14 de julio

A partir de las 10.00 h: Castillo hinchable, pintacaras, tatuajes, muchos juegos, paseos en burro…

Gratis para todos los niños.

