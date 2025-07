13 juillet à Givry une nouvelle formule festive et familiale ! Givry

13 juillet à Givry une nouvelle formule festive et familiale ! Givry dimanche 13 juillet 2025.

13 juillet à Givry une nouvelle formule festive et familiale !

Parc Oppenheim & Complexe sportif Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Cette année, la commune de Givry vous invite à une journée festive et conviviale le dimanche 13 juillet, avec un programme riche en animations, des nouveautés et des temps forts pour petits et grands !

Nouveau Dès 14h Jeux et ambiance champêtre au Parc Oppenheim !

Venez vous amuser en famille ou entre amis autour de jeux traditionnels, avec une formule au chapeau les associations reverseront les bénéfices au CCAS de la commune.

Au programme :

Chamboule-tout, Tire à la corde, Courses en sac, Quilles, Pétanque, Pêche à la ligne …et d’autres surprises !

Une buvette tenue par le Givry Pétanque Club et l’US Givry Saint-Désert vous proposera hot-dogs, sandwichs, frites, boissons fraîches…

Nouveauté Repas convivial à 19h30 dans le parc.

Les associations locales vous proposent un repas complet à savourer sur place, au cœur du parc Oppenheim

• Adultes 18 € salade / jambon chaud gratin / fromage blanc / tarte aux pommes

• Enfants jusqu’à 12 ans 8€ salade / tenders-frites / tarte aux pommes

Sur réservation uniquement, avant le 6 juillet

luc.comparot@hotmail.fr 06 82 90 10 05

21h Distribution des lampions

Rendez-vous devant la Salle des fêtes !

21h30 Départ du défilé en musique jusqu’au Complexe sportif en passant par la Halle ronde

22h30 Aubade de l’Harmonie municipale au Complexe sportif

23h Feu d’artifice suivi du traditionnel bal animé par Team Anim au Complexe sportif .

Parc Oppenheim & Complexe sportif Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 16 30 contact@mairiedegivry.fr

English : 13 juillet à Givry une nouvelle formule festive et familiale !

German : 13 juillet à Givry une nouvelle formule festive et familiale !

Italiano :

Espanol :

L’événement 13 juillet à Givry une nouvelle formule festive et familiale ! Givry a été mis à jour le 2025-06-27 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I