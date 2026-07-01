13 juillet au port de By Bégadan
lundi 13 juillet 2026 · Bégadan
Informations pratiques
Bégadan
13 juillet au port de By
Bégadan Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Fête du 13 juillet organisé par le CCAS de Bégadan.
Une soirée festive en bord d’estuaire, food-trucks, buvette, animation musicale bandas et groupes dès 18h30.
Animation SJ et feu d’artifices ! .
Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 15
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English : 13 juillet au port de By
L’événement 13 juillet au port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Médoc-Vignoble