Informations pratiques

Bégadan

13 juillet au port de By

Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Fête du 13 juillet organisé par le CCAS de Bégadan.

Une soirée festive en bord d’estuaire, food-trucks, buvette, animation musicale bandas et groupes dès 18h30.

Animation SJ et feu d’artifices ! .

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 50 15

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English : 13 juillet au port de By

L’événement 13 juillet au port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Médoc-Vignoble