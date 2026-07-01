Informations pratiques

Baurech

13 juillet baurech

Baurech Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Venez célébrer la Fête Nationale à Baurech le 13 juillet dès 19h30 ! Au programme apéritif en chanson avec Laurence Juttin, repas convivial (tajine au poulet), DJ et feu d’artifice pour clôturer la soirée en beauté. .

Baurech 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 31 54 mairie.baurech@orange.fr

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English : 13 juillet baurech

L’événement 13 juillet baurech Baurech a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers