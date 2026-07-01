13 juillet baurech Baurech
lundi 13 juillet 2026 · Baurech
Informations pratiques
Baurech
13 juillet baurech
Baurech Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez célébrer la Fête Nationale à Baurech le 13 juillet dès 19h30 ! Au programme apéritif en chanson avec Laurence Juttin, repas convivial (tajine au poulet), DJ et feu d’artifice pour clôturer la soirée en beauté. .
Baurech 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 31 54 mairie.baurech@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 13 juillet baurech
L’événement 13 juillet baurech Baurech a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers