13 Juillet en Fête Pontorson 13 juillet 2025 19:30

Manche

13 Juillet en Fête Cours de la Victoire Pontorson Manche

Concerts gratuits, restauration, buvette et feu d’artifice musical !

– 19h30 > Swing Hot Chorus.

– 21h30 > The Flying Chickens.

– 23h30 > Feu d’artifice musical.

Aux Rives du Couesnon (cours de la Victoire) à Pontorson à partir de 19h30, le dimanche 13 juillet 2025.

Restauration & buvette par le Comité des Fêtes.

Cours de la Victoire

Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 18 communication@pontorson.eu

English : 13 Juillet en Fête

Free concerts, food, refreshments and musical fireworks!

– 7:30pm > Swing Hot Chorus.

– 9.30pm > The Flying Chickens.

– 11.30pm > Musical fireworks.

At Rives du Couesnon (cours de la Victoire) in Pontorson from 7.30pm, Sunday July 13, 2025.

Catering & refreshments by the Comité des Fêtes.

German :

Kostenlose Konzerte, Essen, Trinken und ein musikalisches Feuerwerk!

– 19.30 Uhr > Swing Hot Chorus.

– 21.30 Uhr > The Flying Chickens.

– 23.30 Uhr > Musikalisches Feuerwerk.

Aux Rives du Couesnon (Cours de la Victoire) in Pontorson ab 19:30 Uhr am Sonntag, den 13. Juli 2025.

Essen und Trinken durch das Comité des Fêtes.

Italiano :

Concerti gratuiti, cibo, rinfreschi e fuochi d’artificio musicali!

– 19.30 > Swing Hot Chorus.

– 21.30 > I Polli Volanti.

– ore 23.30 > Fuochi d’artificio musicali.

Alle Rives du Couesnon (Cours de la Victoire) di Pontorson dalle 19.30 di domenica 13 luglio 2025.

Catering e rinfresco a cura del Comité des Fêtes.

Espanol :

Conciertos gratuitos, comida, refrescos y fuegos artificiales musicales

– 19.30 h > Swing Hot Chorus.

– 21.30 h > The Flying Chickens.

– 23.30 h > Fuegos artificiales musicales.

En las Rives du Couesnon (Cours de la Victoire) de Pontorson, a partir de las 19.30 h, el domingo 13 de julio de 2025.

Catering y refrescos a cargo del Comité des Fêtes.

