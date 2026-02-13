13 – Préférence Provence revient à Marseille du 19 au 21 juin 2026 !, Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône, Marseille (13), Marseille

13 – Préférence Provence revient à Marseille du 19 au 21 juin 2026 ! 19 – 21 juin Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône, Marseille (13) Bouches-du-Rhône

Tarif unique exposant : 90 € pour les 3 jours / Chèque de caution : 300 €, restitué en fin d’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T10:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Après le succès de sa première édition en 2025, la Métropole et le Département renouvellent ce grand rendez‑vous dédié à l’identité provençale, à l’agriculture et à l’artisanat. Organisé à l’Hôtel du Département, le salon avait rassemblé plusieurs milliers de visiteurs dans une ambiance conviviale et familiale.

La Chambre d’Agriculture des Bouches‑du‑Rhône invite les agriculteurs et artisans du territoire à participer à cette nouvelle édition et à valoriser leur savoir‑faire auprès d’un large public grâce à un dispositif de communication renforcé.

Dates et horaires :

Vendredi 19 juin : 10h–18h

Samedi 20 juin : 10h–22h

Dimanche 21 juin : 10h–18h

Modalités d’inscription :

Tarif unique exposant : 90 € pour les 3 jours

Chèque de caution : 300 €, restitué en fin d’événement

Mise à disposition : table 2 m + 2 chaises (4 m linéaires pour producteurs de fruits et légumes)

Stands restauration/boissons installés en extérieur sous tente 3×3 m ; autres exposants dans l’Atrium

Prise électrique sur demande

Les candidatures sont à envoyer avant le 4 mars 2026.

L’organisation procédera à une sélection si nécessaire.

Vos Contacts à la Chambre d’agriculture 13 :

Lauriane Chambon : 07 86 84 27 73 / l.chambon@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Adeline Visconti 06 33 11 55 37 / a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône, Marseille (13) 52 AV St Just, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:l.chambon@bouches-du-rhone.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr »}]

La fête de l’agriculture et l’artisanat au cœur de Marseille salon agriculture