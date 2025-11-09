13-UNIS : participez à la course en hommage aux 10 ans des attentats de novembre 2015 Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour le Village de la Fraternité, toute la journée PARIS

13-UNIS : participez à la course en hommage aux 10 ans des attentats de novembre 2015 Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour le Village de la Fraternité, toute la journée PARIS dimanche 9 novembre 2025.

Une marche, une course, une journée pour se souvenir ensemble et donner un nouveau départ

Dimanche 9 novembre 2025, l’Association française des Victimes du Terrorisme organise 13-UNIS, pour honorer la mémoire des victimes des attentats de novembre 2015, 10 ans après.

Il est ouvert à tout citoyen et a pour vocation de porter un message d’espoir et de rassembler la société autour de ses valeurs républicaines.

Ce projet est né à l’été 2024, porté par l’élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le sport incarne ce que recherchent les victimes de terrorisme : respect, solidarité, persévérance, reconstruction. Le mouvement et l’unité sont des réponses puissantes à la douleur.

Au programme :

Une course de la Liberté (15 km chrono au départ du Stade de France à 9h30 (>17 ans)

Une marche de l'Egalité (7 km au départ de la place de la République à 14h00)

Des hommages vivants sur les six lieux touchés à Paris et à Saint-Denis

Une œuvre artistique collective, créée par le public tout au long de la journée

Des musiciens, des expositions, un village de la Fraternité sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris

13-UNIS, c’est un hommage en mouvement, pour faire mémoire, se rassembler, et porter un message de vie et de solidarité. Pensé par des victimes, soutenu par des artistes, des athlètes, des citoyens et des partenaires engagés, cet événement mêle sport, art, musique et engagement pour faire vivre la mémoire autrement.

À qui s’adresse l’évènement ?

À tous les citoyens ! Familles, amis, victimes et endeuillés, primo-intervenants (soignants, pompiers, policiers…), coureurs pros ou amateurs, jeunes, étudiants.

Les poussettes sont les bienvenues sur la Marche et au Village.

– Course (15 km) dès 17 ans.

– Marche sportive (7 km) ouverte à tous âges (mineurs sous responsabilité d’un adulte).

Participants handisports : les participants en fauteuil sont les bienvenus (hors handbike, assimilé cyclisme par la Fédération Handisport). Le port du casque et des gants est obligatoire. Le fauteuil doit être doté d’un dispositif de freinage.

Marche ou course sur inscription obligatoire : www.13-unis.org

Bon à savoir Pour participer / entrer au village de la Fraternité, l’accès est gratuit et libre.

Cet espace se trouvera sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Des animations, hommages et expositions artistiques s’y dérouleront tout au long de la journée. COURSE (15 km officiels avec +2 km de couloir d’échauffement et arrivée étalée)

– Jeune entre 17 et 26 ans inclus: 15 euros / pers, tee-shirt 13-UNIS inclus

– Adulte > 26 ans: 29 euros / pers, tee-shirt 13-UNIS inclus MARCHE (7 km)

– Jeune entre 17 et 26 ans inclus: 5 euros / pers, tee-shirt 13-UNIS inclus

– Adulte > 26 ans: 10 euros / pers, tee-shirt 13-UNIS inclus Pour les groupes entreprises et les primo intervenants, merci de nous contacter à l’adresse suivante : 13unis-contact@afvt.org POUR S’INSCRIRE => https://www.13-unis.org/ Clôture des inscriptions : le 5 novembre 2025 à 23h59.

️A noter : 13~UNIS est un événement commémoratif, citoyen et sportif, dans un esprit d’unité et de respect. Il ne s’agit pas d’une manifestation politique ni d’un espace revendicatif.

A NOS PARTENAIRES ENGAGÉS ❤️

– Partenaires

institutionnels :

La Ville de Paris, La Ville de Saint-Denis, Le Ministère

des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, Le Ministère de la Culture,

Le Comité Olympique National du Sport Français (CNOSF), La Région Ile-de-France.

– Partenaires associatifs, privés et autres :

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Fondation Décathlon, La Fédération Française de Football (FFF), EDF.

Française de Football (FFF), EDF.

Les associations : 13onze15 : Fraternité et Vérité,

la FENVAC, Life for Paris, Paris Aide aux Victimes, l’Association des Mutilés

de Guerre des Yeux et des Oreilles (AMGYO) et le Cercle Sportif de

l’Institution Nationale des Invalides (CNISI)

– Partenaires de

l’Organisation :

La Ligue Ile de France d'Athlétisme (LIFA), R&D Production, AdeoRun et AdeoChrono, Happee

Organisé par l’Association française des Victimes du Terrorisme, 13-UNIS est un évènement sportif et commémoratif des 10 ans des attentats de novembre 2015

Le dimanche 09 novembre 2025

de 09h00 à 20h00

payant

La course de la Liberté et La marche de l’Égalité sont payantes et sur inscription obligatoire.

Le village de la Fraternité est ouvert à tous.

Tout public.

Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour le Village de la Fraternité, toute la journée Hôtel de Ville de Paris 75001 PARIS

https://www.13-unis.org/ 13UNIS-contact@afvt.org https://www.facebook.com/afvt.org/ https://www.facebook.com/afvt.org/ https://x.com/afvt_org