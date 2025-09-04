130 ans de la CGT, ça se fête ! SEMEAC Séméac

130 ans de la CGT, ça se fête ! SEMEAC Séméac jeudi 4 septembre 2025.

130 ans de la CGT, ça se fête !

SEMEAC 51 Rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-04

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation de deux jours de festivités pour célébrer les 130 ans de notre confédération, la CGT.

Cet événement marquant sera l’occasion de nous retrouver et de partager des moments de convivialité et de culture.

Au programme

– Jeudi 4 septembre, pièce de théâtre Nous débuterons les festivités avec une représentation théâtrale exceptionnelle au CAC de Séméac, avec la pièce Faire commune qui raconte 150 ans de mouvement ouvrier et de progrès sociaux en France, avec humour et en musique.

L’ouverture des portes se fera à 20h pour un début de représentation à 20h30.

– Vendredi 5 septembre, concert nous vous invitons à un concert festif avec LES FATALS PICARDS , et Monsieur GREG assurera leur première partie.

Venez vibrer au rythme de la musique et célébrer ensemble cet anniversaire historique. La soirée concert débutera à 20h00 à la SMAC La GESPE.

Faisons de cet événement un succès et célébrons ensemble les valeurs qui nous unissent depuis 130 ans.

Informations pratiques

Les billets pour la pièce de théâtre à 10€/personne et le concert 20€/personne, sont disponibles sur le site 130 ans de la CGT, ça se fête ! | CGT Hautes-Pyrénées

.

SEMEAC 51 Rue de la République Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

We are pleased to announce the organization of two days of festivities to celebrate the 130th anniversary of our confederation, the CGT.

This landmark event will be an opportunity to get together and share moments of conviviality and culture.

On the program:

– Thursday, September 4, play: We’ll kick off the festivities with an exceptional theatrical performance at the CAC de Séméac, with the play « Faire commune », recounting 150 years of the labor movement and social progress in France, with humor and music.

Doors open at 8pm, and the show begins at 8:30pm.

– Friday, September 5, concert: we invite you to a festive concert with « LES FATALS PICARDS », with Monsieur GREG as opening act.

Come and join us in celebrating this historic anniversary. The concert starts at 8pm at SMAC La GESPE.

Let’s make a success of this event and celebrate together the values that have united us for 130 years.

Practical information

Tickets for the play (10€/person) and the concert (20€/person) are available on the website 130 ans de la CGT, ça se fête ! | CGT Hautes-Pyrénées

German :

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir anlässlich des 130-jährigen Bestehens unseres Gewerkschaftsbundes, der CGT, zweitägige Feierlichkeiten veranstalten werden.

Dieses herausragende Ereignis wird uns die Gelegenheit bieten, uns zu treffen und Momente der Geselligkeit und Kultur zu teilen.

Auf dem Programm stehen:

– Donnerstag, 4. September, Theaterstück: Wir beginnen die Feierlichkeiten mit einer außergewöhnlichen Theateraufführung im CAC von Séméac mit dem Stück « Faire commune », das 150 Jahre Arbeiterbewegung und sozialen Fortschritt in Frankreich humorvoll und mit Musik erzählt.

Die Türen werden um 20 Uhr geöffnet, die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr.

– Freitag, 5. September, Konzert: Wir laden Sie zu einem festlichen Konzert mit « LES FATALS PICARDS » ein, bei dem Monsieur GREG als Vorgruppe auftritt.

Kommen Sie, um im Rhythmus der Musik zu schwingen und gemeinsam diesen historischen Jahrestag zu feiern. Der Konzertabend beginnt um 20:00 Uhr in der SMAC La GESPE.

Lassen Sie uns dieses Ereignis zu einem Erfolg machen und gemeinsam die Werte feiern, die uns seit 130 Jahren verbinden.

Praktische Informationen

Karten für das Theaterstück zu 10?/Person und das Konzert zu 20?/Person, sind erhältlich unter 130 Jahre CGT, das muss gefeiert werden! | CGT Hautes-Pyrénées

Italiano :

Siamo lieti di annunciare l’organizzazione di due giorni di festa per celebrare il 130° anniversario della nostra confederazione, la CGT.

Questo evento storico sarà un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti di convivialità e cultura.

Il programma prevede

– Giovedì 4 settembre, spettacolo teatrale: daremo il via ai festeggiamenti con uno spettacolo teatrale d’eccezione al CAC di Séméac, con la pièce « Faire commune », che racconta la storia di 150 anni di movimento operaio e di progresso sociale in Francia, con umorismo e musica.

Le porte si aprono alle 20.00 e lo spettacolo inizia alle 20.30.

– Venerdì 5 settembre, concerto: vi invitiamo a un concerto festivo con « LES FATALS PICARDS », che sarà aperto da Mr GREG.

Venite a godervi la musica e a festeggiare insieme questo storico anniversario. Il concerto inizia alle 20.00 presso lo SMAC La GESPE.

Facciamo in modo che questo evento sia un successo e celebriamo insieme i valori che ci uniscono da 130 anni.

Informazioni pratiche:

I biglietti per lo spettacolo (10€/persona) e per il concerto (20€/persona) sono disponibili sul sito della CGT Hautes-Pyrénées 130 anni di CGT, vale la pena festeggiare!

Espanol :

Nos complace anunciar la organización de dos días de fiesta para celebrar el 130 aniversario de nuestra confederación, la CGT.

Este acontecimiento histórico será una oportunidad para reunirse y compartir momentos de convivencia y cultura.

El programa incluye

– Jueves 4 de septiembre, obra de teatro: daremos el pistoletazo de salida a las festividades con una excepcional representación teatral en el CAC de Séméac, con la obra « Faire commune », que narra con humor y música los 150 años del movimiento obrero y del progreso social en Francia.

Apertura de puertas a las 20.00 h y comienzo de la representación a las 20.30 h.

– Viernes 5 de septiembre, concierto: le invitamos a un concierto festivo con « LES FATALS PICARDS », y el Sr. GREG será su telonero.

Venga a disfrutar de la música y a celebrar juntos este aniversario histórico. El concierto comienza a las 20:00 h en el SMAC La GESPE.

Hagamos de este evento un éxito y celebremos juntos los valores que nos unen desde hace 130 años.

Información práctica:

Las entradas para la obra de teatro (10€/persona) y el concierto (20€/persona) están disponibles en la página web de la CGT Hautes-Pyrénées 130 años de la CGT, ¡merece la pena celebrarlo!

L’événement 130 ans de la CGT, ça se fête ! Séméac a été mis à jour le 2025-08-25 par OT de Tarbes|CDT65