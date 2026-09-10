130 ans de la Gare de Médréac, Gare vélo-rail de Médréac, Médréac

Informations pratiques

130 ans de la Gare de Médréac 19 et 20 septembre Gare vélo-rail de Médréac Ille-et-Vilaine

2 parcours : Le parcours d’une heure à 11h15, 14h15, 15h30 et 16h45. Spécialement pour ce week-end, un départ supplémentaire sera proposé à 18h. / Le parcours de deux heures à 10h45, 14h et 16h.

– La réservation est obligatoire en ligne ou par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Gare de Médréac propose un week-end festif pour fêter ses 130 ans d’existence ! Un programme d’animations permettra à ses visiteurs de (re)découvrir ce lieu emblématique du patrimoine ferroviaire local.

Au programme :

. Une exposition sur l’histoire de la Gare et du vélo-rail. Exposition accessible et ouverte à tous sur les horaires d’ouverture de la Gare.

. Une visite guidée découverte “La gare en 130 ans”. Samedi 19 septembre à 10h, 15h30 et 17h. 20 à 30 min.

. Un moment découverte du fonctionnement d’un vélo-rail et sa mécanique. Samedi 19 septembre à 10h30 et 13h30. 15 à 20 min.

. Un panneau d’expression libre sera mis à la disposition des visiteurs : l’occasion pour eux d’y noter leurs anecdotes liées à la gare et à son histoire !

. Organisation d’un concours de dessin pour les enfants jusqu’à 18 ans : tout au long du week-end, ils pourront déposer leur dessin sur la thématique « dessine la gare vélo-rail ». Les plus beaux dessins seront récompensés !

Le café de la gare sera également animé entre les départs des vélo-rails avec :

Un jeu – quizz sur les 130 ans de la gare.

Un photobooth à disposition et la possibilité de se prendre en photo.

Une carte spécialement adaptée pour l’occasion avec un cocktail “130 ans de la Gare”.

La gare vélo-rail restera ouverte tout le week-end avec ses deux parcours.

Le temps du week-end, un “pass deux jours” sera proposé aux visiteurs pour leur permettre de découvrir les deux parcours à un tarif préférentiel de 52€.

Gare vélo-rail de Médréac 6 rue de la gare 35360 Médréac Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 43 51 26 http://www.lagaredemedreac.fr https://www.facebook.com/GareVeloRailMedreac/;https://www.instagram.com/gareveloraildemedreac/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 43 51 26 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lagaredemedreac.fr »}] Offrez-vous un voyage inédit dans ce lieu où authenticité et modernité s’entrecroisent depuis le XIXème siècle.

Découvrez des paysages autrement en avançant sur des voies chargées d’histoire à bord de vélorails. Au sein d’un site entièrement rénové qui a su conserver son caractère d’autrefois, immergez-vous dans l’histoire de la Gare avec son musée ferroviaire, sans oublier son café, pour une pause hors du temps. Parking sur place

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Gare de Médréac propose un week-end festif pour fêter ses 130 ans d’existence ! Un programme d’animations permettra à ses visiteurs de ce lieu …

©Noëlla Pennanech