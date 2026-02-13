130 ans Domaine Rion Balade Gourmande à Vosne Romanée

8 route nationale Vosne-Romanée Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Balade Gourmande à Vosne Romanée .

8 route nationale Vosne-Romanée 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 130 ans Domaine Rion Balade Gourmande à Vosne Romanée Vosne-Romanée a été mis à jour le 2026-02-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)