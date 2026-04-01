130 ans du Cinéma La Salamandre Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
130 ans du Cinéma La Salamandre Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 19 avril 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
130 ans du Cinéma La Salamandre
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:30:00
fin : 2026-04-19 19:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Comédie Dramatique d’une durée de 2h réalisé par Alain Tanner avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau et Jacques Denis. film de 1971
Pierre, journaliste et Paul, écrivain, s’associent pour écrire un scénario d’après un fait divers l’histoire d’une jeune fille accusée par son oncle d’avoir tenté de le tuer.
Film présenté par Jackie Willems, cinéphile passionnée. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : 130 ans du Cinéma La Salamandre
Dramatic comedy lasting 2 hours, directed by Alain Tanner and starring Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau and Jacques Denis. 1971 film
L’événement 130 ans du Cinéma La Salamandre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-08 par OTI LAS
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