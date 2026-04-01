130 ans du Cinéma La Salamandre Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

130 ans du Cinéma La Salamandre

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:30:00

fin : 2026-04-19 19:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Comédie Dramatique d’une durée de 2h réalisé par Alain Tanner avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau et Jacques Denis. film de 1971

Pierre, journaliste et Paul, écrivain, s’associent pour écrire un scénario d’après un fait divers l’histoire d’une jeune fille accusée par son oncle d’avoir tenté de le tuer.

Film présenté par Jackie Willems, cinéphile passionnée. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 130 ans du Cinéma La Salamandre

Dramatic comedy lasting 2 hours, directed by Alain Tanner and starring Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau and Jacques Denis. 1971 film

L’événement 130 ans du Cinéma La Salamandre Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-08 par OTI LAS