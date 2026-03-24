130 ans du Cinéma Noces de Sang Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

130 ans du Cinéma Noces de Sang

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dans les coulisses d’une salle de spectacle, une troupe de danseurs répète un ballet. Dans un petit village, on fête des noces. À la fin de la cérémonie la jeune épouse s’enfuit avec Léonardo, homme marié qu’elle a toujours aimé… Accompagné de quatre cavaliers, l’époux part à sa recherche.

Film de 1981 Noces de sang d’une durée d’1h22.

Film accompagné par Jacques Michon, cinéphile notoire de notre association. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : 130 ans du Cinéma Noces de Sang

Backstage, a troupe of dancers rehearse a ballet. In a small village, a wedding is being celebrated. At the end of the ceremony, the bride elopes with Leonardo, the married man she has always loved… Accompanied by four horsemen, the bridegroom sets out to find her.

L’événement 130 ans du Cinéma Noces de Sang Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS