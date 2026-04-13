130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa
130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa dimanche 17 mai 2026.
Moliets-et-Maa
130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:30:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Palme d’or a Cannes en 1958, d’une durée d’1h37 et magnifié par son noir et blanc intemporel, ce film est une vraie leçon de cinéma !
Moscou, 1941.
Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Lorsque l’Allemagne envahit la Russie, s’engage et part pour le front. Mark, son cousin, reste auprès de Véronika qu’il convoite…
Palme d’or a Cannes en 1958, d’une durée d’1h37 et magnifié par son noir et blanc intemporel, ce film est une vraie leçon de cinéma ! En VOST. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes
Winner of the Palme d’Or at Cannes in 1958, with a running time of 1 hour 37 minutes, this timeless black and white film is a true lesson in cinema!
L’événement 130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
À voir aussi à Moliets-et-Maa (Landes)
- Atelier poterie modelage Moliets-et-Maa 6 mai 2026
- Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa 6 mai 2026
- Atelier poterie modelage Moliets-et-Maa 13 mai 2026
- Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa 13 mai 2026
- Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa 20 mai 2026