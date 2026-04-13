130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:30:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Palme d’or a Cannes en 1958, d’une durée d’1h37 et magnifié par son noir et blanc intemporel, ce film est une vraie leçon de cinéma !

Moscou, 1941.

Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Lorsque l’Allemagne envahit la Russie, s’engage et part pour le front. Mark, son cousin, reste auprès de Véronika qu’il convoite…

Palme d’or a Cannes en 1958, d’une durée d’1h37 et magnifié par son noir et blanc intemporel, ce film est une vraie leçon de cinéma ! En VOST. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes

Winner of the Palme d’Or at Cannes in 1958, with a running time of 1 hour 37 minutes, this timeless black and white film is a true lesson in cinema!

L’événement 130 ans du Cinéma Quand passent les Cigognes Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS