130 ans du Cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

130 ans du Cinéma

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 17:20:00

Date(s) :

2026-03-15

Le 28 décembre 1895 a eu lieu la première projection publique payante des Frères Lumière au Salon Indien du Grand Café, à Paris. Tout au long de cette année, nous allons rendre hommage au 7ème art à travers un cycle de films du patrimoine, de genres et de nationalités différentes.

A 16h Bout à bout, 14 courts-métrages réalisés ou attribués à Alice Guy pour Gaumont entre 1900 et 1907 ainsi que d’un petit Bonsoir anonyme au pochoir en conclusion.

A 17h30 La Strada VOST Gelsomina a été vendue par sa mère à Zampano, qui la brutalise et la trompe. Ils partent sur les routes et vivent du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto, violoniste et poète, qui lui sait parler à Gelsomina. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : 130 ans du Cinéma

On December 28, 1895, the Lumière brothers held their first paid public screening at the Salon Indien du Grand Café in Paris. Throughout the year, we’ll be paying tribute to the 7th art through a cycle of heritage films from different genres and nationalities.

L’événement 130 ans du Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS