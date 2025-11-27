130ème concours agricole Moulins Congrès Expo Avermes

130ème concours agricole Moulins Congrès Expo Avermes jeudi 27 novembre 2025.

130ème concours agricole

Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles Avermes Allier

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-28

2025-11-27

Ne manquez pas cet événement exceptionnel du 130ᵉ Concours Agricole de Moulins, dédié à la prestigieuse race Charolaise. Venez admirer les plus beaux spécimens et partager la passion du monde agricole.

Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 19 15 info@moulins-expo.fr

English :

Don’t miss this exceptional event at the 130? Concours Agricole de Moulins, dedicated to the prestigious Charolais breed. Come and admire the finest specimens and share the passion of the agricultural world.

German :

Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Veranstaltung des 130 Concours Agricole de Moulins, der der prestigeträchtigen Rasse Charolais gewidmet ist. Bestaunen Sie die schönsten Exemplare und teilen Sie die Leidenschaft für die Landwirtschaft.

Italiano :

Non perdete questo evento eccezionale al 130? Concours Agricole de Moulins, dedicato alla prestigiosa razza Charolais. Venite ad ammirare i migliori esemplari e a condividere la passione del mondo agricolo.

Espanol :

No se pierda este acontecimiento excepcional en el 130? Concours Agricole de Moulins, dedicado a la prestigiosa raza Charolais. Venga a admirar los mejores ejemplares y a compartir la pasión del mundo ganadero.

