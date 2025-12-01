1312 Party • Furax Barbarosa + Cuir + Maxwell Nostar & Herka + Cesko & Plume Tours

1312 Party • Furax Barbarosa + Cuir + Maxwell Nostar & Herka + Cesko & Plume

Ce 13 décembre, le Bateau Ivre fait place à la 1312 PARTY, une nuit rouge et noire engagée, entre rap et punk pour celles et ceux qui souhaitent lever le poing bien haut.

Ce 13 décembre, le Bateau Ivre fait place à la 1312 PARTY, une nuit rouge et noire engagée, entre rap et punk pour celles et ceux qui souhaitent lever le poing bien haut. Pour l’occasion, Furax Barbarossa, maître du verbe tranchant et des textes coup-de-poing fera tout spécialement le déplacement depuis Toulouse. En ouverture, les locaux Maxwell Nostar & Herka poseront des rimes incisives et le chaos s’amplifiera en fin de soirée avec CUIR, combo punk électrique et frontal. Et pour faire trembler le bitume jusqu’au bout de la nuit le DJ set “Passion Bleue” de Cesko & Plume pour revisiter les classiques du genre. Allez viens faire danser ta colère, dans la sueur, le bruit, la rage et la joie. .

