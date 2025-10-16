1336 (parole de Fralibs) – Philippe Durand Scopéli Rezé

1336 (parole de Fralibs) – Philippe Durand Scopéli Rezé jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 20:30 – 22:00

Gratuit : non 12€

1336 c’est le décompte des jours de lutte des travailleur·euses des groupes Lipton et Éléphant, sur le point de se faire licencier. Ils et elles s’organisent pour défendre leurs droits et pour crier haut et fort ce que démocratie signifie. Sous forme de témoignages, Philippe Durand, seul en scène et sans décor superflu, prête sa voix pour nous partager le courage de ces hommes et ces femmes, leurs doutes, mais aussi la force indéfectible de faire solidarité. Poignant.

Scopéli Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/186-1336-parole-de-fralibs