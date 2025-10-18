135 ans de la distillerie Guy Pontarlier

135 ans de la distillerie Guy Pontarlier samedi 18 octobre 2025.

Halles Pasteur Pontarlier Doubs

Tarif : 15.99 – 15.99 – 25.99 EUR

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 23:59:00

2025-10-18

Créée en 1890, en plein âge d’or de l’Absinthe à Pontarlier alors capitale mondiale de cet apéritif mythique la Distillerie Guy vous invite à célébrer ses 135 ans.

Un anniversaire à ne pas manquer partez à la découverte de l’histoire passionnante de l’Absinthe et de l’Anis Vert, et dégustez nos apéritifs et liqueurs artisanales 100% naturels.

CONCERTS & animations dès 16h

Pierre Hugues José (PHJ pour les intimes Rap)

Les Spiders (tubes Rock)

Les Infidèles (Rock)

Lobster (Pop)

Le bal des Sales Gosses (Tout public ! Histoires d’animaux et de gentils vampires contés en ambiance bal / rock)

Le Fin’s Band (Fanfare)

L’Esprit Fût (Percussions enflammées)

Animations Quizz et jeux avec la team Sparse !

Votre billet inclut 5 dégustations offertes pour savourer nos spécialités d’antan et d’aujourd’hui ! Avec ou sans alcool, pour tous les goûts et tous les âges.

Sur le lieu de l’évènement buvettes et restauration (payantes) de spécialités et produits régionaux.

De nombreuses surprises rythmeront la soirée !

Événement éco-responsable notre engagement pour une fête plus verte, priorité aux réemploi ! (accessoires réutilisables)

Places limitées — réservez dès maintenant pour vivre une soirée festive, locale… et savoureuse ! .

Halles Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 04 70 contact@distillerieguy.com

