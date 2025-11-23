13e Bourse aux Jouets et miniatures Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
par le Rétro Mobile Club Dompierre
le dimanche 23 novembre 2025
Salle Laurent Grillet
tarif 10 € le table (exposants particuliers et professionnels)
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05
English :
13th Toy and Miniature Fair
by the Rétro Mobile Club Dompierre
sunday, November 23, 2025
Salle Laurent Grillet
price: 10? per table (private and professional exhibitors)
[Brocantes in Saône et Loire, Burgundy and neighbouring regions]
German :
13. Börse für Spielzeug und Miniaturen
vom Retro Mobile Club Dompierre
am Sonntag, den 23. November 2025
Saal Laurent Grillet
tarif: 10 ? pro Tisch (private und gewerbliche Aussteller)
[Die Trödelmärkte in Saône et Loire, Burgund und angrenzenden Gebieten]
Italiano :
13a Fiera del Giocattolo e delle Miniature
a cura del Rétro Mobile Club Dompierre
domenica 23 novembre 2025
Sala Laurent Grillet
prezzo: 10? per tavolo (espositori privati e professionali)
mercatini delle pulci in Saona e Loira, Borgogna e regioni limitrofe] [Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe
Espanol :
13ª Feria del Juguete y la Miniatura
por el Rétro Mobile Club Dompierre
el domingo 23 de noviembre de 2025
Sala Laurent Grillet
precio: 10? por mesa (expositores particulares y profesionales)
mercados de pulgas en Saona y Loira, Borgoña y regiones limítrofes] [Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe
