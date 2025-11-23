13e Bourse aux Jouets et miniatures Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

13e Bourse aux Jouets et miniatures

13e Bourse aux Jouets et miniatures

par le Rétro Mobile Club Dompierre

le dimanche 23 novembre 2025



Salle Laurent Grillet

tarif 10 € le table (exposants particuliers et professionnels)



.

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 82 95 05

English :

13th Toy and Miniature Fair

by the Rétro Mobile Club Dompierre

sunday, November 23, 2025



Salle Laurent Grillet

price: 10? per table (private and professional exhibitors)



German :

13. Börse für Spielzeug und Miniaturen

vom Retro Mobile Club Dompierre

am Sonntag, den 23. November 2025



Saal Laurent Grillet

tarif: 10 ? pro Tisch (private und gewerbliche Aussteller)



Italiano :

13a Fiera del Giocattolo e delle Miniature

a cura del Rétro Mobile Club Dompierre

domenica 23 novembre 2025



Sala Laurent Grillet

prezzo: 10? per tavolo (espositori privati e professionali)



mercatini delle pulci in Saona e Loira, Borgogna e regioni limitrofe]

Espanol :

13ª Feria del Juguete y la Miniatura

por el Rétro Mobile Club Dompierre

el domingo 23 de noviembre de 2025



Sala Laurent Grillet

precio: 10? por mesa (expositores particulares y profesionales)



mercados de pulgas en Saona y Loira, Borgoña y regiones limítrofes]

