13e Brocante d’hiver Grande Halle Luzy

13e Brocante d’hiver

Grande Halle 1 Rue du Gué Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Place à la 13e brocante d’hiver de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Luzy dimanche 1 mars 2026 !

Amis chineurs, rendez-vous toute la journée à la Grande Halle pour trouver les pépites qui feront votre bonheur…

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Infos et réservations exposants au 06 26 22 78 98 ou 03 86 30 19 82. .

Grande Halle 1 Rue du Gué Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 19 82

