13e édition du Salon du jeu et du joueur Salle Les Quatre Vents Écommoy

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-18 2025-10-19

SALON DU JEU ET DU JOUEUR 2025

Coorganisé par la Mairie d’Écommoy et l’association La Guilde du Roussard, ce salon met à l’honneur les jeux de société sous toutes leurs formes jeux de plateau, jeux d’ambiance, jeux familiaux ou experts. Grâce au soutien des ludothèques locales, magasins partenaires et éditeurs, les visiteurs peuvent découvrir une large sélection de jeux à tester sur place.

L’activité Phare 2025?: LE RÉTRO-GAMING

La fresque Lego® réalisée l’an passé a rencontré un véritable succès. Forts de cet engouement, nous avons choisi de pérenniser le principe d’une activité phare. Cette année, c’est l’univers du rétro-gaming qui sera mis à l’honneur, en partenariat avec l’association Retrotaku, basée au Mans (72).

Pourquoi le rétro-gaming ?

Même si le salon est avant tout dédié aux jeux de société, le rétro-Gaming correspond pleinement aux intentions du salon quoi de plus intergénérationnel et convivial qu’un parent (ou un grand-parent) montrant à ses (petits) enfants les jeux vidéo de son enfance.

Merci aux éditeurs pour leurs nombreux dons de nouveaux jeux. .

Salle Les Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

