13e festival du livre jeunesse de Je lis mômes rue carnot Saujon
13e festival du livre jeunesse de Je lis mômes rue carnot Saujon jeudi 26 mars 2026.
13e festival du livre jeunesse de Je lis mômes
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 09:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
Date(s) :
2026-03-26
13ème édition du Festival Je lis mômes de littérature jeunesse organisé par l’association Je Lis Mômes .
.
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 63 81 jelismomes@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
13th edition of the Je lis mômes children’s literature festival organized by the Je Lis Mômes association.
L’événement 13e festival du livre jeunesse de Je lis mômes Saujon a été mis à jour le 2026-01-20 par Mairie de Saujon