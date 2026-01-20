13e festival du livre jeunesse de Je lis mômes rue carnot Saujon

13e festival du livre jeunesse de Je lis mômes

Salle Carnot Saujon

2026-03-26 09:30:00

2026-03-28 16:30:00

2026-03-26

13ème édition du Festival Je lis mômes de littérature jeunesse organisé par l’association Je Lis Mômes .

+33 5 46 22 63 81 jelismomes@orange.fr

English :

13th edition of the Je lis mômes children’s literature festival organized by the Je Lis Mômes association.

