13e Festival Nature d’Aulon Village Aulon

2025-08-01 10:00:00

2025-08-01

Événement festif grand public de sensibilisation à l’environnement, avec les stands des partenaires de la Réserve naturelle d’Aulon, un marché de productrices et producteurs de la vallée et des activités pour tous les âges. Organisé par l’association La Frênette et la commune. Thématique de la 13e édition Faire ensemble Partenariats pour la biodiversité pyrénéenne Depuis 2011, l’association La Frênette et la Mairie d’Aulon organisent un événement de sensibilisation à l’environnement ancré dans le territoire pyrénéen le Festival Nature. Cette manifestation, ouverte au grand public, est un temps fort de partage et de réflexion sur la préservation de la biodiversité en montagne.

Face aux défis environnementaux et sociétaux actuels, le Festival Nature sera un moment privilégié pour explorer, partager les pratiques et renforcer les synergies entre les acteurs engagés pour l’avenir des Pyrénées. .

Village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

A festive event for the general public to raise awareness of the environment, with stands from partners of the Aulon Nature Reserve, a market featuring local producers and activities for all ages. Organized by the La Frênette association and the commune. Theme of the 13th edition: Faire ensemble Partnerships for Pyrenean biodiversity Since 2011, the La Frênette association and the Mairie d?Aulon have been organizing an environmental awareness event rooted in the Pyrenees: the Festival Nature. This event, open to the general public, is an opportunity to share ideas and reflect on the preservation of mountain biodiversity.

German :

Festliche Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit zur Sensibilisierung für die Umwelt, mit Ständen der Partner des Naturreservats Aulon, einem Markt mit Produzentinnen und Produzenten aus dem Tal und Aktivitäten für alle Altersgruppen. Organisiert von der Vereinigung La Frênette und der Gemeinde. Ausgabe: Gemeinsam machen Partnerschaften für die Biodiversität der Pyrenäen Seit 2011 organisieren der Verein La Frênette und die Gemeindeverwaltung von Aulon eine in den Pyrenäen verankerte Veranstaltung zur Sensibilisierung für die Umwelt: das Festival Nature. Diese Veranstaltung, die der breiten Öffentlichkeit offen steht, ist eine wichtige Zeit des Austauschs und der Reflexion über die Erhaltung der Biodiversität in den Bergen.

Italiano :

Un evento di festa per il grande pubblico per sensibilizzare all’ambiente, con stand gestiti dai partner della Riserva Naturale di Aulon, un mercato di prodotti locali e attività per tutte le età. Organizzato dall’associazione La Frênette e dal Comune. Tema della 13a edizione: Lavorare insieme Partenariati per la biodiversità dei Pirenei Dal 2011, l’associazione La Frênette e il Comune di Aulon organizzano un evento di sensibilizzazione ambientale radicato nei Pirenei: il Festival Nature. L’evento, aperto al pubblico, è una grande opportunità per condividere idee e riflettere sulla conservazione della biodiversità in montagna.

Espanol :

Evento festivo de sensibilización medioambiental dirigido al público en general, con stands de los socios de la Reserva Natural de Aulon, mercado de productos locales y actividades para todas las edades. Organizado por la asociación La Frênette y el ayuntamiento. Tema de la 13ª edición: Trabajar juntos Asociaciones para la biodiversidad pirenaica Desde 2011, la asociación La Frênette y el ayuntamiento de Aulon organizan un evento de sensibilización medioambiental arraigado en los Pirineos: el Festival Nature. El evento, abierto al público en general, es una gran oportunidad para compartir ideas y reflexionar sobre la preservación de la biodiversidad en las montañas.

