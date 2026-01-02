13e Honky Tonk Friends Salle Polyvalente Tourouvre au Perche
13e Honky Tonk Friends Salle Polyvalente Tourouvre au Perche samedi 16 mai 2026.
13e Honky Tonk Friends
Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Organisé par Country Road 61.
Avec les animateurs du week-end Virginie Bajaud et Joe Oçafrain.
Aux platines DJ Antoine et Valou.
Restauration (Food truck sur réservation) et buvette sur place. .
Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 16 11 36 89 countryroad61@sfr.fr
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English : 13e Honky Tonk Friends
L’événement 13e Honky Tonk Friends Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche