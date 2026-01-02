13e Honky Tonk Friends Salle Polyvalente Tourouvre au Perche

13e Honky Tonk Friends

Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Organisé par Country Road 61.

Avec les animateurs du week-end Virginie Bajaud et Joe Oçafrain.

Aux platines DJ Antoine et Valou.

Restauration (Food truck sur réservation) et buvette sur place. .

Salle Polyvalente Rue du général de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 16 11 36 89 countryroad61@sfr.fr

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English : 13e Honky Tonk Friends

L’événement 13e Honky Tonk Friends Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche