13e salon d’automne Sainte-Suzanne-sur-Vire jeudi 6 novembre 2025.
1 Route de Saint-Jean Sainte-Suzanne-sur-Vire Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-06
fin : 2025-11-12
2025-11-06
Rendez-vous à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne-Sur-Vire pour le 13e salon d’automne du 06 au 12 novembre !
De 15h à 18h en semaine et de 14h à 19h week-end et jour férié. .
1 Route de Saint-Jean Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 Manche Normandie +33 2 33 56 52 30
