13e vide-ateliers d’artistes Brou

13e vide-ateliers d’artistes Brou vendredi 18 juillet 2025.

13e vide-ateliers d’artistes

Les Halles Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 17:00:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20

13e vide-ateliers d’artistes sous la halle à Brou organisé par LECAP. Animation dans le cadre des Estiv’halles du 05 juillet au 31 août.

30 artistes professionnels proposeront à des prix très attractifs des oeuvres plus ou moins anciennes mais de de grande qualité qui ne correspondent plus à leur marché actuel esquisses, dessins préparatoires, sérigraphies, aquarelles, gravures, peintures, sculptures, photographies… Les amateurs d’art pourront profiter de l’aubaine pour enrichir leurs collections ou acheter des créations originales et uniques à offrir. .

Les Halles Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

13th artists’ workshop sale under the Brou covered market organized by LECAP. Entertainment as part of Estiv’halles from July 05 to August 31.

German :

13. Künstleratelier-Leerung unter der Halle in Brou, organisiert von LECAP. Animation im Rahmen der Estiv’halles vom 05. Juli bis 31. August.

Italiano :

tredicesima vendita di atelier di artisti sotto il mercato di Brou, organizzata da LECAP. Fa parte del festival Estiv’halles che si svolge dal 5 luglio al 31 agosto.

Espanol :

13ª venta de talleres de artistas en el mercado de Brou, organizada por LECAP. En el marco del festival Estiv’halles, del 5 de julio al 31 de agosto.

L’événement 13e vide-ateliers d’artistes Brou a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CHATEAUDUN