Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses

13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses

13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 52190 Rivière-les-Fosses

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Rivière-les-Fosses

13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses

Centre du village Rivière-les-Fosses Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Tout public
Fête foraine avec manège gratuit.
Exposition avicole.
60 exposants habituellement.   .

Centre du village Rivière-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 34 41 84 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres