Rivière-les-Fosses

13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses

Centre du village Rivière-les-Fosses Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Fête foraine avec manège gratuit.

Exposition avicole.

60 exposants habituellement. .

Centre du village Rivière-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 34 41 84 98

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English :

L’événement 13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres