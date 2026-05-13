13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses
13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses dimanche 26 juillet 2026.
Rivière-les-Fosses
13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses
Centre du village Rivière-les-Fosses Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Fête foraine avec manège gratuit.
Exposition avicole.
60 exposants habituellement. .
Centre du village Rivière-les-Fosses 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 34 41 84 98
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L’événement 13e vide-greniers de Rivières-les-Fosses Rivière-les-Fosses a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres