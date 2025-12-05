13ème Balade gourmande du Chablisien Lignorelles
13ème Balade gourmande du Chablisien Lignorelles dimanche 26 avril 2026.
13ème Balade gourmande du Chablisien
Lignorelles Yonne
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Une promenade dans les vignes avec dégustation de spécialités régionales accompagnées de vins de Chablis… Réservation obligatoire avant le 30 mars 2026 (600 personnes maximum). .
Lignorelles 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 98 05
English : 13ème Balade gourmande du Chablisien
