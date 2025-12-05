13ème Balade gourmande du Chablisien

Lignorelles Yonne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une promenade dans les vignes avec dégustation de spécialités régionales accompagnées de vins de Chablis… Réservation obligatoire avant le 30 mars 2026 (600 personnes maximum). .

Lignorelles 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 98 05

English : 13ème Balade gourmande du Chablisien

L’événement 13ème Balade gourmande du Chablisien Lignorelles a été mis à jour le 2025-12-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)