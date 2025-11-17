13EME CONGRES DE MEDECINE FOETALE Montpellier
13EME CONGRES DE MEDECINE FOETALE Montpellier lundi 17 novembre 2025.
13EME CONGRES DE MEDECINE FOETALE
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-17
Le 13ème Congrès de Médecine Fœtale se tiendra cette année autour de plusieurs thèmes clés. Parmi les sessions proposées, on retrouvera Les vaisseaux fœtaux hémodynamique, Doppler, Doppler couleur,… , La face fœtale du front au menton et Les dysraphismes fermés du rachis (LMD) .
Le 13ème Congrès de Médecine Fœtale se tiendra cette année autour de plusieurs thèmes clés. Parmi les sessions proposées, on retrouvera Les vaisseaux fœtaux hémodynamique, Doppler, Doppler couleur,… , La face fœtale du front au menton et Les dysraphismes fermés du rachis (LMD) . Des conférences du CFEF compléteront le programme, avec la participation d’experts de renommée internationale. Cet événement offre une occasion unique de se mettre à jour sur les avancées en médecine fœtale et d’échanger avec les professionnels du domaine. .
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
This year’s 13th Congress of Fetal Medicine will focus on several key themes. Sessions will include: Fetal vessels: hemodynamics, Doppler, color Doppler, etc. , The fetal face: from forehead to chin and Closed spinal dysraphism (LMD) .
German :
Der 13. Kongress für Fetalmedizin wird sich in diesem Jahr um mehrere Schlüsselthemen drehen. Unter anderem werden folgende Themen behandelt: Fetale Gefäße: Hämodynamik, Doppler, Farbdoppler, … , Das fetale Gesicht: von der Stirn bis zum Kinn und Geschlossene Dysraphien der Wirbelsäule (LMD) .
Italiano :
Il 13° Congresso di Medicina Fetale di quest’anno si concentrerà su una serie di temi chiave. Le sessioni comprenderanno: Vasi fetali: emodinamica, Doppler, color Doppler, ecc. , Il volto fetale: dalla fronte al mento e Disrafismo spinale chiuso (CSD) .
Espanol :
El 13º Congreso de Medicina Fetal de este año se centrará en una serie de temas clave. Las sesiones incluirán: Vasos fetales: hemodinámica, Doppler, Doppler color, etc. , La cara fetal: de la frente a la barbilla y Disrafismo espinal cerrado (DCE) .
L’événement 13EME CONGRES DE MEDECINE FOETALE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER