13ème édition de LA GRAYLOISE Rue Sauzay Gray

13ème édition de LA GRAYLOISE
Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
13ème édition de notre marche-course contre le cancer
Ouvert à tous sans limite d’âge
Les sommes récoltées seront intégralement reversées aux structures de cancérologie de notre région Bourgogne Franche-Comté
Animations, buvette sur place
Inscription sur internet via lesportif ou sur bulletin. .
Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 10 10 63 lagrayloise@gmail.com
