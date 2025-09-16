13ème édition de LA GRAYLOISE Rue Sauzay Gray

13ème édition de LA GRAYLOISE Rue Sauzay Gray dimanche 8 mars 2026.

13ème édition de LA GRAYLOISE

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

13ème édition de notre marche-course contre le cancer
Ouvert à tous sans limite d’âge
Les sommes récoltées seront intégralement reversées aux structures de cancérologie de notre région Bourgogne Franche-Comté
Animations, buvette sur place
Inscription sur internet via lesportif ou sur bulletin.   .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 10 10 63  lagrayloise@gmail.com

English : 13ème édition de LA GRAYLOISE

German : 13ème édition de LA GRAYLOISE

Italiano :

Espanol :

L’événement 13ème édition de LA GRAYLOISE Gray a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY