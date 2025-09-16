13ème édition de LA GRAYLOISE Rue Sauzay Gray

13ème édition de LA GRAYLOISE dimanche 8 mars 2026.

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

13ème édition de notre marche-course contre le cancer

Ouvert à tous sans limite d’âge

Les sommes récoltées seront intégralement reversées aux structures de cancérologie de notre région Bourgogne Franche-Comté

Animations, buvette sur place

Inscription sur internet via lesportif ou sur bulletin. .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 10 10 63 lagrayloise@gmail.com

