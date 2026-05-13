13ème édition du Rural Zik Pruniers
13ème édition du Rural Zik Pruniers samedi 27 juin 2026.
Pruniers
13ème édition du Rural Zik
Pruniers Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Festival Rural Zik revient pour sa 13? édition le samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30 à Pruniers. Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis dans l’ambiance unique de Rural Zik !
Préparez-vous pour une soirée festive, conviviale et 100% musique live avec Cochinos de Bahia Apéro-concert L’Antre d’Eux Chansons festives Super K7 Juke-box acoustique et LesJack Rock. Restauration sur place. Entrée libre. .
Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The Rural Zik Festival returns for its 13th edition on Saturday June 27, 2026, starting at 7:30pm in Pruniers. Come and share a warm moment with family and friends in the unique atmosphere of Rural Zik!
L’événement 13ème édition du Rural Zik Pruniers a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Champs d’Amour