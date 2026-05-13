Pruniers

13ème édition du Rural Zik

Pruniers Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Festival Rural Zik revient pour sa 13? édition le samedi 27 juin 2026 à partir de 19h30 à Pruniers. Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis dans l’ambiance unique de Rural Zik !

Préparez-vous pour une soirée festive, conviviale et 100% musique live avec Cochinos de Bahia Apéro-concert L’Antre d’Eux Chansons festives Super K7 Juke-box acoustique et LesJack Rock. Restauration sur place. Entrée libre. .

Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The Rural Zik Festival returns for its 13th edition on Saturday June 27, 2026, starting at 7:30pm in Pruniers. Come and share a warm moment with family and friends in the unique atmosphere of Rural Zik!

L’événement 13ème édition du Rural Zik Pruniers a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Champs d’Amour