13ème édition national Bienvenue dans mon jardin au naturel – Villeneuve-sur-Lot 14 juin 2025 10:00

Lot-et-Garonne

13ème édition national Bienvenue dans mon jardin au naturel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-14

Venez rencontrer 6 jardiniers du 47 qui vous ferons découvrir leurs pratiques respectueuses de l’environnement et leur passion pour le jardinage !

Samedi

– 10h à Casseneuil

– 14h30 à Villeneuve-sur-Lot

– 17h au Temple-sur-Lot

Dimanche :

– 10h à Estillac

– 14h30 à Laplume

– 17h à Layrac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

English : 13ème édition national Bienvenue dans mon jardin au naturel

Come and meet 6 gardeners from the 47 region, who will show you their environmentally-friendly practices and their passion for gardening!

Saturday :

– 10 am in Casseneuil

– 2.30pm in Villeneuve-sur-Lot

– 5pm in Temple-sur-Lot

Sunday :

– 10h in Estillac

– 2:30 pm in Laplume

– 5pm in Layrac

German : 13ème édition national Bienvenue dans mon jardin au naturel

Treffen Sie 6 Gärtner aus der Region 47, die Ihnen ihre umweltfreundlichen Praktiken und ihre Leidenschaft für das Gärtnern näher bringen werden!

Samstag :

– 10 Uhr in Casseneuil

– 14.30 Uhr in Villeneuve-sur-Lot

– 17 Uhr in Temple-sur-Lot

Sonntag:

– 10 Uhr in Estillac

– 14.30 Uhr in Laplume

– 17 Uhr in Layrac

Italiano :

Venite a conoscere 6 giardinieri del 47 che vi mostreranno le loro pratiche ecologiche e la loro passione per il giardinaggio!

Sabato :

– 10.00 a Casseneuil

– 14.30 a Villeneuve-sur-Lot

– 17.00 a Temple-sur-Lot

Domenica :

– 10h a Estillac

– 14.30 a Laplume

– 17.00 a Layrac

Espanol : 13ème édition national Bienvenue dans mon jardin au naturel

Venga a conocer a 6 jardineros de los 47 que le mostrarán sus prácticas respetuosas con el medio ambiente y su pasión por la jardinería

Sábado :

– 10h en Casseneuil

– 14h30 en Villeneuve-sur-Lot

– 17h en Temple-sur-Lot

Domingo :

– 10h en Estillac

– 14h30 en Laplume

– 17h en Layrac

