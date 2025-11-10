13ème Festival dansant de l’accordéon Martiel
13ème Festival dansant de l’accordéon Martiel lundi 10 novembre 2025.
13ème Festival dansant de l’accordéon
43 rue du Château d’Eau Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2025-11-10
2025-11-10
Venez écouter de nombreuses vedettes de l’accordéon accompagnées par l’orchestre de Denis Salesse !
Avec Manon Froment, Bénédicte Grimal, Sylvie Nauges, Mathieu Martinie, Rémi Sallard, Frédéric Langlais.
Restauration sur place. Uniquement sur inscription. 16 .
43 rue du Château d’Eau Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 40 63 33
English :
Come and listen to a host of accordion stars accompanied by Denis Salesse’s orchestra!
German :
Hören Sie zahlreiche Akkordeonstars, die vom Orchester von Denis Salesse begleitet werden!
Italiano :
Venite ad ascoltare una serie di stelle della fisarmonica accompagnate dall’orchestra di Denis Salesse!
Espanol :
Venga a escuchar a las estrellas del acordeón acompañadas por la orquesta de Denis Salesse
