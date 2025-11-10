13ème Festival dansant de l’accordéon

Martiel Aveyron

2025-11-10

2025-11-10

Venez écouter de nombreuses vedettes de l’accordéon accompagnées par l’orchestre de Denis Salesse !

Avec Manon Froment, Bénédicte Grimal, Sylvie Nauges, Mathieu Martinie, Rémi Sallard, Frédéric Langlais.

Restauration sur place. Uniquement sur inscription. 16 .

43 rue du Château d’Eau Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 40 63 33

English :

Come and listen to a host of accordion stars accompanied by Denis Salesse’s orchestra!

German :

Hören Sie zahlreiche Akkordeonstars, die vom Orchester von Denis Salesse begleitet werden!

Italiano :

Venite ad ascoltare una serie di stelle della fisarmonica accompagnate dall’orchestra di Denis Salesse!

Espanol :

Venga a escuchar a las estrellas del acordeón acompañadas por la orquesta de Denis Salesse

