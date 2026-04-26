13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE D 55 Le Soulié jeudi 13 août 2026.
D 55 Château de Grandsagnes Le Soulié Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-08-13
Origines pour redonner son importance au vivant et au passé qui nous unit.
Durant 4 jours et à travers des lectures, des concerts, des danses, des expositions, du cinéma, des rencontres, des conférences, déambulations…
jeudi 13 août
14h30 à 17h30 atelier découverte voyagez avec l’âme avec Jean-Michel Gassend inscription au 0683592180
19h00 apéro dinatoire à Grandsagnes
20h00 lecture musicale 50 ans d’édition (1976-2026) 60 ans de poésie (1966/2026)
21h00 concert Sagittarius Xavier Foro piano solo .
D 55 Château de Grandsagnes Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
English : 13ÈME FESTIVAL DE POÉSIE SAUVAGE
Origins: restoring the importance of the living and the past that unites us.
For 4 days, through readings, concerts, dances, exhibitions, cinema, meetings, conferences, walks…
