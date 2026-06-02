13ème Festival International de Musique de Chambre de Thèze, France-Espagne Thèze
13ème Festival International de Musique de Chambre de Thèze, France-Espagne Thèze jeudi 23 juillet 2026.
Thèze
13ème Festival International de Musique de Chambre de Thèze, France-Espagne
Eglise Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La vois d’or de Liesbeth Devos, le fougue de la violoniste Camille Fonteneau et l’élégance du piano d’Hans Eijsackers invitent à un voyage entre France et Espagne. Des mélodis envoûtantes de Manuel de Falla aux couleurs raffinées de Montsalvatge et Ravel, ce concert célèbre les liens profonds entre traditions espagnoles et françaises. .
Eglise Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 31 42 74
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English : 13ème Festival International de Musique de Chambre de Thèze, France-Espagne
L’événement 13ème Festival International de Musique de Chambre de Thèze, France-Espagne Thèze a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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