13ème Festival l’Emoi Photographique Association l’Emoi Photographique Angoulême

13ème Festival l’Emoi Photographique

Association l'Emoi Photographique 29 rue de Beaulieu Angoulême Charente

Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-10

2026-04-11

Une treizième édition sur le thème Laissez-moi rêver .

Programme à venir !
English :

A thirteenth edition on the theme: Let me dream .

Program to come!

