13ème Festival l’Emoi Photographique Association l’Emoi Photographique Angoulême
13ème Festival l’Emoi Photographique Association l’Emoi Photographique Angoulême samedi 11 avril 2026.
13ème Festival l’Emoi Photographique
Association l’Emoi Photographique 29 rue de Beaulieu Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-11
Une treizième édition sur le thème Laissez-moi rêver .
Programme à venir !
.
Association l’Emoi Photographique 29 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 25 48 42 emoiphotographique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A thirteenth edition on the theme: Let me dream .
Program to come!
L’événement 13ème Festival l’Emoi Photographique Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême