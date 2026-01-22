13ème Festival l’Emoi Photographique Association l’Emoi Photographique Angoulême

13ème Festival l’Emoi Photographique

Association l’Emoi Photographique 29 rue de Beaulieu Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-11

Une treizième édition sur le thème Laissez-moi rêver .



Programme à venir !

.

Association l’Emoi Photographique 29 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 25 48 42 emoiphotographique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A thirteenth edition on the theme: Let me dream .



Program to come!

L’événement 13ème Festival l’Emoi Photographique Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême