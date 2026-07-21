13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes Laignes
dimanche 2 août 2026 · Laignes
Informations pratiques
Laignes
13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes
Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre Laignes Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Chanteuse compositrice / Apéro-Concert buvette et gougères
Participation 10 Euros, gratuit moins de 12 ans.
Réservations et renseignements Patricia Leblanc 06.61.44.47.76 .
Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76
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English : 13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes
L’événement 13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes Laignes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays Châtillonnais | 2*
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