Informations pratiques

Laignes

13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes

Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre Laignes Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Chanteuse compositrice / Apéro-Concert buvette et gougères

Participation 10 Euros, gratuit moins de 12 ans.

Réservations et renseignements Patricia Leblanc 06.61.44.47.76 .

Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes

L’événement 13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes Laignes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays Châtillonnais | 2*