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13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes Laignes

dimanche 2 août 2026 · Laignes

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre
Ville
21330 Laignes
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Laignes

13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes

Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre Laignes Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Chanteuse compositrice / Apéro-Concert buvette et gougères
Participation 10 Euros, gratuit moins de 12 ans.
Réservations et renseignements Patricia Leblanc 06.61.44.47.76   .

Le Sophora Parc de l’ancienne maison de retraite, 22 route de Tonnerre Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 44 47 76 

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English : 13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes

L’événement 13ème Festival Musical Chanteuse/compositrice suivi d’un Apéro- Jazz à Laignes Laignes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays Châtillonnais | 2*

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