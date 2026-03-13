13ème fête des plantes Lunéville
13ème fête des plantes Lunéville samedi 25 avril 2026.
13ème fête des plantes
Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vente de plantes, d’objets et de livres et ateliers, dessins et contes pour les enfants. Comme chaque année la Société d’Horticulture de Lunéville propose sa fête des plantes accueillants de nombreux horticulteur de la région. Entrée Libre.Tout public
0 .
Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 97 26 48 sh.luneville@gmail.com
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English :
Sale of plants, objects and books, and workshops, drawings and stories for children. As in previous years, the Société d?Horticulture de Lunéville will be holding its annual plant festival, welcoming many of the region?s horticulturists. Free admission.
L’événement 13ème fête des plantes Lunéville a été mis à jour le 2026-03-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS