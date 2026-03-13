13ème fête des plantes

Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vente de plantes, d’objets et de livres et ateliers, dessins et contes pour les enfants. Comme chaque année la Société d’Horticulture de Lunéville propose sa fête des plantes accueillants de nombreux horticulteur de la région. Entrée Libre.Tout public

0 .

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 97 26 48 sh.luneville@gmail.com

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English :

Sale of plants, objects and books, and workshops, drawings and stories for children. As in previous years, the Société d?Horticulture de Lunéville will be holding its annual plant festival, welcoming many of the region?s horticulturists. Free admission.

L’événement 13ème fête des plantes Lunéville a été mis à jour le 2026-03-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS