13ème Forum de l’alternance Drôme Nord Salle des Cordeliers Romans-sur-Isère

13ème Forum de l’alternance Drôme Nord

Salle des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

2026-04-22

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, la Mission Locale Drôme des Collines–Royans–Vercors, France Travail et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme unissent leurs forces pour promouvoir l’alternance.

Salle des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 72 00 contact.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

English :

the Chambre de Métiers et de l?Artisanat de la Drôme, the Mission Locale Drôme des Collines?Royans?Vercors, France Travail and the Chambre de Commerce et d?Industrie de la Drôme are joining forces to promote work-linked training.

