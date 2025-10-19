13ème Marche Conviviale Ancenis-Saint-Géréon
13ème Marche Conviviale Ancenis-Saint-Géréon dimanche 19 octobre 2025.
13ème Marche Conviviale
Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-19 08:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
À vos agendas ! Venez assister à la Marche des bords de Loire et son repas convivial organisés par l’ADAIJED !
Départ libre entre 8h30 et 10h30 de la Salle du Gotha
2 circuits
– Les pierres meslières, 7km
– Vauvressix, 13km
Café d’accueil / Ravitaillement / Apéritif et Repas .
Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 44 58 51
English :
Mark your calendars! Come and take part in the Marche des bords de Loire and its convivial meal organized by ADAIJED!
German :
Tragen Sie sich in Ihre Terminkalender ein! Besuchen Sie den von ADAIJED organisierten Marche des bords de Loire und sein gemütliches Essen!
Italiano :
Segnatevi il calendario! Venite a partecipare alla passeggiata lungo le rive della Loira e al pranzo conviviale organizzato da ADAIJED!
Espanol :
¡Marque su calendario! Venga a participar en la Marcha a orillas del Loira y en su comida de convivencia organizada por ADAIJED
L’événement 13ème Marche Conviviale Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis