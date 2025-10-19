13ème Marche Conviviale Ancenis-Saint-Géréon

13ème Marche Conviviale Ancenis-Saint-Géréon dimanche 19 octobre 2025.

13ème Marche Conviviale

Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

À vos agendas ! Venez assister à la Marche des bords de Loire et son repas convivial organisés par l’ADAIJED !

Départ libre entre 8h30 et 10h30 de la Salle du Gotha

2 circuits

– Les pierres meslières, 7km

– Vauvressix, 13km

Café d’accueil / Ravitaillement / Apéritif et Repas .

Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 44 58 51

English :

Mark your calendars! Come and take part in the Marche des bords de Loire and its convivial meal organized by ADAIJED!

German :

Tragen Sie sich in Ihre Terminkalender ein! Besuchen Sie den von ADAIJED organisierten Marche des bords de Loire und sein gemütliches Essen!

Italiano :

Segnatevi il calendario! Venite a partecipare alla passeggiata lungo le rive della Loira e al pranzo conviviale organizzato da ADAIJED!

Espanol :

¡Marque su calendario! Venga a participar en la Marcha a orillas del Loira y en su comida de convivencia organizada por ADAIJED

L’événement 13ème Marche Conviviale Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis