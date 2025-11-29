13ème Marché de Noël Voujeaucourt Voujeaucourt

13ème Marché de Noël Voujeaucourt

Salle des Fêtes Voujeaucourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Artisans, Associations de Voujeaucourt, vous proposeront produits du Terroir, décorations, cadeaux de Noël et bière de Noël etc.

– Une urne sera en faveur du téléthon à l’entrée

– Restauration, buvette.

Organisé par L’Union des Sociétés de Voujeaucourt, renseignement au 03-81-93-86-62 .

Salle des Fêtes Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62

