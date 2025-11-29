13ème Marché de Noël Voujeaucourt Voujeaucourt
Salle des Fêtes Voujeaucourt Doubs
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Artisans, Associations de Voujeaucourt, vous proposeront produits du Terroir, décorations, cadeaux de Noël et bière de Noël etc.
– Une urne sera en faveur du téléthon à l’entrée
– Restauration, buvette.
Organisé par L’Union des Sociétés de Voujeaucourt, renseignement au 03-81-93-86-62 .
Salle des Fêtes Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62
