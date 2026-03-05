13ème marche gourmande Racines
Dimanche 10 mai RACINES 13ème marche gourmande. A partir de 10h. 14km environ.
La belle énergie conviviale du comité des fêtes de Racines vous accompagnera tout au long de cette treizième
marche gourmande.
La participation se fait uniquement sur inscription. L’inscription comprend la totalité de la marche, son menu, les boissons. L’inscription est validée à réception de la fiche d’inscription accompagnée du paiement. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Accueil dès 10h à Racines. Départ à 11h
Coursan-en-Othe Apéritif, entrées et jambon à la broche
Retour à Racines Dégustation de fromages fermiers, farandole de desserts
Prix par adulte 25 €
Enfants 8 à 12 ans 10 €
N’oubliez pas d’apporter vos couverts !
La clôture des inscriptions est fixée le 3 mai 2026
Contacts Mme Claude THIEL, téléphone +33 (0)6 79 08 33 01 e-mail denis.thiel@wanadoo.fr
M. Gérard BERLOT, téléphone: +33 (0)6 50 31 36 67 e-mail gerard.berlot@wanadoo.fr 25 .
Racines 10130 Aube Grand Est +33 6 50 31 36 67 denis.thiel@wanadoo.fr
